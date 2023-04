Isola dei Famosi, la confessione di Cristina Scuccia: “Sono finita in terapia, non mi fido della gente”

L'ex Suor Cristina si è confidata con Corinne Clery: "Non riesco a fidarmi delle persone, alcuni parlavano con me con i microfoni nascosti"

Cristina Scuccia, protagonista della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, si è raccontata senza veli in Honduras a Corinne Cléry.

Le due naufraghe si trovavano in acqua e l’ex Suor Cristina ha rivelato all’attrice i momenti difficili che ha vissuto dopo la partecipazione al talent musicale “The Voice” che l’ha portata a fare un percorso terapeutico: “Ho perso la fiducia nelle persone, nascondevano i microfoni e poi trovavo le mie parole sui giornali, qui cerco sincerità”.

Cristina Scuccia: “La gente si avvicinava a me ed aveva i microfoni nascosti”

“L’accompagnamento terapeutico – spiega Cristina – mi ha aiutato molto a fare un importante lavoro su me stessa, quando ho cominciato ero davvero in frantumi, e da sola non riuscivo a uscirne, è stato anche difficile fidarmi, ‘The Voice’ mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone, c’è stato un periodo in cui la gente si avvicinava a me ed era microfonata di nascosto, avevo paura di chiunque si avvicinasse, finivo di cantare dopo la messa si avvicinavano delle persone a salutarmi e mi è successo di trovare le mie identiche parole sul giornale, oggi lo racconto serenamente ma nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia”.

“Non so se sull’Isola riuscirò a fidarmi completamente delle persone”

Cristina Scuccia non sapeva più che avessi davanti: “Non è stato facile, la vivevo come una violazione in realtà non ero pronta a tutto quello che è successo. Dare fiducia era diventato molto difficile, non so se l’Isola sia il posto adatto per riuscire a fidarmi completamente delle persone. Qui inizio a percepire chi gioca e chi invece sta facendo una esperienza spirituale come la vivo io, ma mai dire mai. Qualcuno però che potrebbe conquistare la mia fiducia già l’ho adocchiato”.