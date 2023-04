Isola dei Famosi, Ilary Blasi apre la puntata e lancia frecciate a Totti

Pronti-via, la conduttrice romana ha parlato ironicamente ed implicitamente della fine del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma

Ha avuto inizio, ieri sera, l’edizione 2023 de “L’Isola dei Famosi”. Una partenza che, sì, è possibile definire con il “botto”. La padrona di casa, Ilary Blasi, ha aperto subito la puntata in diretta su Canale 5 lanciando più di una frecciatina al suo storico ex marito, Francesco Totti.

“Allora, è esattamente un anno che non ci vediamo – ha esordito Ilary -, vi avevo lasciato con il claim: tutto può cambiare. Effettivamente tante cose sono cambiate, come sapete un uomo che era vicino a me, era al mio fianco non c’è più…”, ha proseguito Blasi spostando poi all’improvviso il discorso su Nicola Savino, opinionista della passata edizione. “Ci sta seguendo da casa, ti mando un bacio ti voglio bene”, ha detto sorridendo.

Le battute riferite a Totti durante il programma

La conduttrice romana, tuttavia, ha continuato a riferirsi implicitamente al marito anche al momento di presentare il nuovo opinionista, Enrico Papi, che affiancherà Vladimir Luxuria: “Per uno che va, c’è uno che arriva, benvenuto a Enrico Papi: sei pronto a essere il mio nuovo uomo?“.

A “Verissimo”, ospite dell’amica Silvia Toffanin, Ilary non aveva voluto sbottonarsi più di tanto, ma all’esordio con la sua “Isola” ha lasciato intendere i suoi propositi: “Il meglio deve ancora venire…“.