Isola dei Famosi, tutto pronto per l’edizione 2023: ecco concorrenti e opinionisti

Tutti i nomi dei "naufraghi" del reality condotto da Ilary Blasi. In gara due siciliani

Tutto pronto per l’edizione 2023 de “L’Isola dei Famosi”, reality show in onda dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. Padrona di casa, per il terzo anno consecutivo, la conduttrice e showgirl Ilary Blasi. Conferma anche per l’inviato: sarà ancora Alvin a seguire da vicino i concorrenti sull’isola di Cayo Cochinos, in Honduras.

Gli opinionisti

Novità per gli opinionisti in studio, pronti a “bacchettare” o consigliare i partecipanti al gioco: al fianco di Vladimir Luxuria ecco Enrico Papi.

I concorrenti

Ecco i concorrenti che partecipano alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”: Marco Predolin, Fiore Argento, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero (nato a Catania), Corinne Clery, Paolo Noise e Marco Mazzoli, Helena Prestes, Pamela Camassa, Christopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Claudia Motta, Cristina Scuccia, ex suora e adesso cantante (nata a Vittoria e cresciuta a Comiso), Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse).