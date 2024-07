Svolta alle Eolie, i farmaci urgenti arriveranno con i droni: presto i primi test di volo

Autorizzata una rotta che permetterà di collegare l'ospedale di Patti all'arcipelago

Una novità importante per quanto riguarda l’arrivo dei farmaci urgenti alle Isole Eolie. Come stabilito e autorizzato da Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), infatti, una rotta di volo, per droni, saranno impiegati proprio per il trasporto dei farmaci urgenti che collegherà l’ospedale di Patti alle Eolie.

Si tratta di una svolta storica, che rappresenta un traguardo importante per le Eolie e per l’Isola in generale, in quanto è anche la prima volta che ciò viene concesso.

Droni per il trasporto di farmaci urgenti alle Eolie, i benefici

L’utilizzo dei droni per il trasporto dei farmaci urgenti da Patti alle Isole Eolie non solo è un grande traguardo raggiunto dalla Sicilia, ma anche un grande beneficio per gli abitanti. Questo, infatti, permetterà di ridurre in maniera drastica tutti i tempi di consegna, garantendo un supporto importante a tutte le strutture sanitarie presenti alle Eolie. In questo modo, si migliora quindi il servizio sanitario dell’Arcipelago, sempre lasciato un po’ indietro nel passato.

I primi test in autunno

Il via libera all’utilizzo dei droni per il trasporto dei farmaci urgenti nelle Isole Eolie è arrivato in seguito all’attento processo di verifica e valutazione/mitigazione dei rischi, prendendo in considerazione ogni criticità dubbia. Per quanto riguarda i test di volo dei droni, invece, i primi tra questi saranno effettuati in autunno tra Marina di Patti, Lipari e l’Isola di Vulcano.