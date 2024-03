Lo Vano Srl, quel sogno diventato realtàgrazie a tenacia, coraggio e solide radici

L’azienda nata nel 1982 come officina meccanica, successo dopo successo, è diventata punto di riferimento dell’automotive in Sicilia

SANTA’AGATA DI MILITELLO (ME) – Soddisfare le richieste di un mercato automobilistico in continua evoluzione; proporre prestigiosi marchi come Renault e Dacia; mettere a disposizione della propria clientela proposte finanziarie su misura per ogni esigenza, tutto questo è Lo Vano Srl. L’azienda è nata oltre quattro decenni fa a Sant’Agata di Militello, e nel 1986 è diventata Officina autorizzata Renault. Nonostante la sua crescita – dall’ottobre del 2012 è anche presente, infatti, a Capo d’Orlando – oggi l’impresa è ancora a conduzione familiare, diretta dai fratelli Luigi e Franco Lo Vano. Tra le sue attività, oltre alla vendita autorizzata e all’assistenza Renault e Dacia, dispone anche di un parco di auto multimarca, usate, aziendali e km zero. Una bella storia di imprenditoria siciliana, raccontata al Quotidiano di Sicilia dai quattro cugini che hanno raccolto l’eredità familiare: Marta e Andrea (figli di Franco), Lucia e Salvatore (figli di Luigi).

La vostra azienda è stata fondata a Sant’Agata di Militello nel 1982, inizialmente come officina meccanica. Come siete riusciti a far crescere l’officina fino a quella che è oggi, che conta ormai due diverse sedi?

“L’azienda è nata più di 40 anni fa, proprio come officina meccanica, in un garage con un unico posto di lavoro e un piccolo ufficio composto da una scrivania d’emergenza creata in maniera molto originale, ovvero con un fusto d’olio e un parabrezza di una vecchia Fiat 500. Nel 1986 diventiamo officina autorizzata Renault e nel 1989 ci trasferiamo nei locali di via Vallone Posta a Sant’Agata di Militello dove tutt’oggi abbiamo la principale sede lavorativa. Nell’ottobre del 2012, in concomitanza con l’uscita della Clio quarta serie, decidiamo, nonostante il periodo di forte recessione per il settore automobilistico, di aprire una seconda sede operativa nel territorio di Capo d’Orlando. E non ci siamo sbagliati. Ad oggi, infatti, siamo gli unici rivenditori autorizzati Renault e Dacia nel territorio nebroideo vantando due officine specializzate e all’avanguardia anche per vetture elettriche, un centro revisione Mctc e due Showroom espositivi per auto nuove, oltre ad un parco auto multimarca per auto usate, aziendali e km 0. A piccoli passi, insomma, i due fratelli Luigi e Franco Lo Vano, fondatori della F.lli Lo Vano snc, cominciano così ad affermarsi per competenza e professionalità nel settore meccanico. Il lavoro per i due fratelli viene prima di tutto, svolto sempre con tenacia e sacrificando a volte anche gli affetti. Le loro attività hanno base su tutto il territorio nebroideo e non si limitano solamente al mondo delle auto, ma si estendono anche a quello dei mezzi pesanti, come i camion gru ruspe. Affrontando non poche difficoltà, nel 1989 i fratelli Lo Vano riescono a realizzare il loro sogno e a creare uno spazio di lavoro dove concentrare sia l’attività meccanica che quella di vendita. Da qui in poi l’impresa comincia a crescere e con essa anche il personale, creando così non solo forza lavoro ma anche una grande famiglia. è proprio questo il vero segreto di questo successo imprenditoriale: unire il personale creando un ambiente di lavoro sano e coinvolgente, in cui tutti lavorano per un unico obiettivo, quello di soddisfare il cliente”.

L’azienda mantiene però un legame con le sue origini, infatti è a tutt’oggi a conduzione familiare. Quali sono i vantaggi di questo tipo di imprenditorialità?

“Sì, l’impresa è ancora a conduzione familiare. Inizialmente le attività erano appunto gestite dai due fratelli fondatori, Luigi e Franco, adesso sono portate avanti dai rispettivi figli. Il fatto di lavorare in famiglia e di essere, come nel nostro caso, una famiglia molto unita, porta con sè tanti vantaggi, primo fra tutti la fiducia reciproca. Non esiste fra di noi alcun tipo di rivalità o gelosia, ognuno di noi è responsabile del proprio settore e ci fidiamo l’uno dell’altro, consapevoli che l’interesse di tutti è portare produttività alla nostra azienda”.

Quali sono le attività dell’azienda? In particolare, nel settore automobilistico oggi assume sempre maggiore rilevanza la vendita di auto elettriche. Confermate questo trend? Rientra tra le vostre attività?

“Le nostre principali attività riguardano innanzitutto la vendita: cerchiamo di proporre al cliente l’auto più consona alle esigenze di ciascuno, mettendo anche a disposizione tante proposte finanziarie comprensive di servizi e pacchetti di mobilità su misura, dal credito classico alle offerte con Valore futuro, ma anche leasing e noleggi a lungo termine per le aziende e per i liberi professionisti. Ovviamente siamo al passo con i tempi e abbiamo una vasta gamma di veicoli totalmente elettrici. Il gruppo Renault è sicuramente molto avanti su questa tecnologia, perfezionata e affinata, infatti, già da più di un decennio e con un piano industriale che porta entro il 2035 alla esclusiva produzione di veicoli totalmente elettrici. Altra attività che forniamo è quella dell’assistenza. Grazie alla notevole esperienza maturata in questi anni, alla preparazione del nostro personale specializzato, sempre presente ai numerosi corsi di formazione organizzati dalle nostre case madri, e alla dinamicità nell’affrontare tutte le situazioni che il nostro lavoro comporta, l’azienda ha guadagnato la fiducia della nostra clientela. Scegliere l’assistenza Lo Vano significa anche risparmiare sui costi di tagliando, manutenzione e dei ricambi, tutti rigorosamente originali. La sede di Sant’Agata di Militello, inoltre, è anche Centro Revisione M.c.t.c. auto e moto. Oltre alle due attività principali sopra descritte, ci occupiamo di molto altro: forniamo, al bisogno, un auto sostitutiva, servizio di autolavaggio e igienizzazione dell’auto, sostituzione cristalli, riparazione o sostituzione pneumatici, assistenza sugli impianti climatizzazione, vendita di ricambi originali, servizio di carrozzeria e verniciatura, tappezzeria, test anti-inquinamento e diagnosi elettronica”.

Quali sono le tipologie di proposte finanziarie che offrite e che vi differenziano dai vostri competitor?

“Come sopra accennato, mettiamo a disposizione tante proposte finanziarie comprensive di servizi e pacchetti di mobilità su misura, dal credito classico alle offerte con Valore futuro, offerte con maxi rata finale; ma anche leasing e noleggi a lungo termine per le aziende e per i liberi professionisti. A ciò si aggiunge l’offerta alla propria clientela di servizi assicurativi dai contenuti esclusivi e a costi molto vantaggiosi”.

Cosa significa scegliere l’assistenza dei Fratelli Lo Vano?

“Sceglierci significa affidarsi a dei professionisti qualificati. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per non deludere nessuna aspettativa da parte del cliente finale e lavoriamo con la massima trasparenza e dedizione per conquistare così la fiducia della clientela sul lungo termine”.

Cosa comporta, secondo voi, lavorare in un territorio difficile come il nostro, spesso ricco di ostacoli e rallentamenti? Avete mai riscontrato delle difficoltà, e se si, quali? Ritenete, al contrario, che ci siano dei vantaggi?

“Vivere e lavorare in Sicilia è la cosa che sicuramente ci invidiano tutti. Certo, le difficoltà non mancano ma non ci hanno mai fermati. I principali ostacoli che riscontriamo sono quelli di tipo logistico, sia per quanto riguarda le consegne (ricambi o auto), sia in termini economici. L’aumento dei prezzi del carburante, infatti, ha comportato di conseguenza un aumento delle spese di spedizione. Questo però non ci ha rallentati. I problemi legati alla nostra impresa, come per qualsiasi tipo di attività imprenditoriale, vengono però surclassati dai vantaggi che caratterizzano il lavoro della nostra azienda. Uno su tutti: avere una clientela fidelizzata sul territorio. Questo fattore ci stimola a migliorarci continuamente, come abbiamo sempre cercato di fare, e a guardare al futuro con positività, sempre pronti ad affrontare e superare con successo le sfide del domani”.