Continua a crescere il mercato delle auto in Italia. A febbraio, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 130.365, vale a dire il 17,5% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi due mesi dell’anno sono state vendute in tutto 258.689 vetture, con un incremento del 18,2% sull’analogo periodo del 2022.