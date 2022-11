Jennifer Lopez rassicura fan e torna sui social: ecco il nuovo album

Dopo aver cancellato video, immagini e post dai suoi canali social la splendida cantante 52enne è tornata "visibile" sulle pagine Instagram

Dopo aver cancellato video, immagini e post dai suoi canali social Jennifer Lopez, splendida cantante 52enne, è tornata “visibile” sulle pagine Instagram nelle quali annuncia l’uscita del suo nuovo attesissimo album.

Non è chiaro se la scomparsa delle sue foto sia stata un’operazione di marketing ma i fan della cantante si sono tranquillizzati dopo la momentanea “fuga” dai social della Lopez.

Nel 2023 ecco il suo nuovo album che si intitolerà “This is me… now”. Jlo ha scelto la stessa data a distanza di 20 anni del lancio del suo noto “This is me… then”, disco che ha dato il via alla sua carriera di successo.