Jeremy Renner e la prima foto dall’ospedale dopo il terribile incidente

L'attore a postato una foto dall'ospedale in cui è ricoverato. Ha subito due interventi dopo essere rimasto ferito mentre spalava la neve

Jeremy Renner, è ricomparso sui social. Ha pubblicato una foto scattata in ospedale per ringraziare i suoi follower. L’attore americano è stato operato dopo l’incidente con uno spazzaneve, ma rimane in condizioni critiche. Lo riferisce il sito della Bbc che cita l’addetto stampa della star di “Avengers”.

Cosa è successo a Jeremy Renner

Renner ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche, ed è ancora in terapia intensiva. L’incidente è avvenuto domenica mentre l’attore spalava la neve fuori dalla sua casa di Reno, nella contea di Washoe in Nevada, dopo una delle forti tempeste che si sono abbattute sugli Stati Uniti uccidendo più di 60 persone. Secondo quanto riferito, Renner stava ripulendo con il suo spazzaneve una strada di accesso alla sua casa per permettere alla famiglia di uscire. Dopo l’incidente è stato trasportato in aereo in ospedale.

Il messaggio Instagram dell’attore ai fans

“Grazie per le tue gentili parole. Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi”, ha scritto l’attore Jeremy Renner in un post nel suo profilo instagram.

Chi è Jeremy Renner

Renner è noto per aver interpretato Occhio di Falco, un componente della squadra di supereroi Avengers della Marvel. Ha anche recitato in film come ‘The Hurt Locker’ – per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore – ‘American Hustle’ e ‘Mission Impossible – Ghost Protocol’. Renner è stato anche candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in ‘The Town’.