Justin Bieber ha la sindrome di Ramsay Hunt: salta il “World Tour”

Cancellato il "World Tour" di Justin Bieber in programma nel 2023: l'artista canadese avrebbe importanti problemi di salute

Salta definitivamente il tour mondiale di Justin Bieber.

La popstar canadese, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca e cancellare tutte le date in programma del suo “Justin World Tour” nel 2023.

Ecco di cosa soffre Justin Bieber

Il motivo? Bieber sarebbe affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt, come riferito dallo stesso cantante nel giugno del 2022: “E’ una forma di virus che attacca il nervo dell’orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi – aveva spiegato in un video social per i suoi 240 milioni di follower – Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato”.

L’annuncio allo stop dei concerti

Ad annunciare lo stop ai concerti, però, non è stato il diretto interessato nè il suo management, bensì gli stessi fan che hanno postato sui social i messaggi ricevuti dai rivenditori di biglietti: “Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l’arena O2 sono stati cancellati – si legge nel messaggio ricevuto da una ragazza che aveva acquistato il biglietto per il concerto di Londra -. Comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”.