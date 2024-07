Kiko assume: le posizioni aperte e come fare domanda

Kiko, leader nel settore della cosmetica in Italia, è alla ricerca di personale per i suoi negozi; ecco come inoltrare la propria candidatura

Kiko Milano, parte del Gruppo Percassi e noto brand nel settore cosmetico, è attualmente alla ricerca di nuovi talenti da inserire sia nei suoi punti vendita distribuiti in Italia e all’estero sia nella sede centrale. Con un’ampia gamma di prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, Kiko Milano offre opportunità professionali stimolanti nel vibrante mondo della bellezza.

Le posizioni aperte

Addetto Vendite e Make Up Artist – Firenze

Descrizione del ruolo: I candidati selezionati saranno responsabili della vendita assistita, della gestione del magazzino e dell’organizzazione delle prove trucco per i clienti.

Requisiti: Diploma, esperienza nel ruolo, disponibilità a lavorare su turni, passione per il settore beauty e competenze avanzate in trucco e make up.

Sales Assistant Categorie Protette (L. 68/99) – Varie Città

Luoghi di lavoro: Roma, Siena, Varese, Milano, Genova, Como, Padova, Ravenna, Trento, Udine.

Descrizione del ruolo: I candidati saranno coinvolti in attività di vendita, lavorando part-time con flessibilità oraria, inclusi i fine settimana.

Requisiti: Appartenenza alle categorie protette secondo la legge italiana L. 68/99, passione per il mondo cosmetico, propensione alla vendita.

Store Manager – Pordenone, Crema

Descrizione del ruolo : Gestione del negozio, monitoraggio degli indicatori commerciali e responsabilità sugli incassi.

: Gestione del negozio, monitoraggio degli indicatori commerciali e responsabilità sugli incassi. Requisiti: Esperienza pregressa in gestione di punti vendita, capacità di leadership e competenze gestionali.

Posizioni Aperte nella Sede Centrale

Accountant – Categorie Protette

Accounting Specialist

Demand Planning Junior Specialist

Executive Assistant

Export Regulatory Intern

Global Audit Intern

Global Franchising Data Analyst

Global HR Learning Intern

Global Senior Auditor

Head of Wholesale E-Commerce

HRIS Manager

Innovation Intern

IT Cloud & Data Center Specialist

Planning & Purchasing Intern

Product Manager

Replenishment Specialist

Treasury Junior Specialist

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte in Kiko Milano, i potenziali candidati possono visitare il sito web ufficiale del brand, dove troveranno il portale “Lavora con noi”. È possibile inviare la propria candidatura online, allegando CV e lettera di motivazione, direttamente attraverso il sistema.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI