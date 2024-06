A2A assume operatori e tecnici: opportunità per diplomati

Si cerca personale da inserire nelle sedi aziendali presenti in alcune città: ecco requisiti e modalità di candidatura in A2A

Interessanti opportunità di lavoro in A2A per operatori diplomati. Per Unareti, società del Gruppo, si cerca personale da inserire nelle sedi aziendali presenti in alcune città. Gli annunci scadono il giorno 11 settembre 2024. Ecco le informazioni utili sui profili cercati, requisiti richiesti e come candidarsi. Le ricerche sono attive nelle città di Milano e Brescia.

I profili ricercati da A2A

Ecco quali sono le posizioni aperte in A2A:

OPERATORI IMPIANTI E RETI DISTRIBUZIONE

Effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti e sugli impianti, offrono supporto operativo all’attività di realizzazione di reti e impianti e svolgono interventi operativi in reperibilità.

ASSISTENTI TECNICI RETI DISTRIBUZIONE

Si occupano della programmazione e gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e realizzazione sulle reti. Verificano e controllano l’esecuzione dei lavori per valutarne la conformità ai capitolati di appalto e alle normative di riferimento.

Eseguono anche attività di preventivazione, consuntivazione e contabilizzazione dei lavori. Predispongono la documentazione tecnica ed elaborano dati tecnici e statistici. Infine, effettuano ispezioni e sopralluoghi in cantieri.

I requisiti

Le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati tecnici, quindi ad esempio a geometri, periti elettrotecnici, periti meccanici, con esperienza di almeno 2 anni in ruoli simili. I candidati devono avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed essere disponibili a:

lavoro su turni;

reperibilità;

straordinari;

trasferte e trasferimenti.

Si richiede anche il possesso della patente di guida di categoria B.

Completano il profilo ideale le seguenti soft skills:

orientamento al teamworking;

flessibilità;

concretezza;

spirito collaborativo;

problem solving;

proattività;

spirito di iniziativa.

Il termine per la domanda e come inoltrarla

Per candidarsi agli annunci è necessario individuare l’offerta di proprio interesse, ovvero:

operatori / operatrici impianti e reti distribuzione;

assistenti tecnici / e reti distribuzione.

In seguito, si dovrà cliccare sul tasto “Invia candidatura ora”. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al giorno 11 settembre 2024.