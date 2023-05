La Canottieri TeLiMar agli Europei Assoluti di Bled

Andrà ai recuperi per riuscire a staccare il pass per la finale il Quattro senza di Emanuele Gaetani Liseo

Andrà ai recuperi per riuscire a staccare il pass per la finale il Quattro senza di Emanuele Gaetani Liseo agli Europei Assoluti di canottaggio che sono in corso fino a domenica 28 maggio a Bled, in Slovenia. L’alfiere del TeLiMar, tesserato anche con la Marina Militare, dopo aver completato il rifinimento a Varese sotto gli occhi attenti del direttore tecnico Francesco Cattaneo ha gareggiato insieme a Paolo Covini (Fiamme Gialle), Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea (Marina Militare), nell’equipaggio Azzurro arrivato dietro alla Romania nella prima batteria di qualificazioni.

Romania davanti fin dalle prime palate, inseguita dall’Italia, che transita seconda ai 500 metri con un ritardo di 82 centesimi. Il ritmo resta alto per tutta la gara, Romania sempre in testa e una barca Azzurra che ad ogni passaggio mantiene il contatto con la formazione rumena. Nell’ultima parte di eliminatoria, la Romania allunga e stacca gli inseguitori. L’Italia aumenta il ritmo per tenere a distanza l’Irlanda. Bella prova per Emanuele e i suoi compagni, che vanno ai recuperi consapevoli della propria forza.

Appuntamento oggi alle 10,20 per il ripescaggio. Le finali, invece, andranno in onda su RAI Sport HD. Le finali della 1^ giornata andranno in onda in differita domenica mattina dalle 5.00 alle 7.00 e dalle 7.30 alle 8.40, mentre sempre domenica, a partire dalle 10.40 e fino alle 14.10, andrà in onda la diretta della 2° e ultima giornata di finali continentali.