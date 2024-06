La nuova piattaforma Idrogeo

Lo scorso 30 maggio Ispra ha presentato la nuova versione della piattaforma “Idro Geo”, un servizio interattivo che permette di inserire il proprio indirizzo, o geolocalizzarsi, per capire se la propria azienda o casa è collocata in zone a rischio. Sono alcuni dei dati e delle nuove funzioni della Piattaforma nazionale sul dissesto idrogeologico realizzata con lo scopo di fornire dati e servizi sempre più vicini a cittadini, aziende e operatori finanziari. La piattaforma si aggiorna e inserisce nuove funzioni nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca Geosciences Ir coordinata dall’Istituto e finanziata dal Pnrr Mur.

Questi dati e le nuove funzioni della Piattaforma, tra cui quella che permette di ubicare un punto d’interesse in mappa e verificare l’esposizione al rischio, sono fondamentali per aumentare la consapevolezza del cittadino e assumono un ruolo sempre più rilevante anche in materia di finanza sostenibile e per la valutazione e gestione dei rischi finanziari, di credito, di mercato, operativo, legati all’impatto economico, dovuto ai sempre più frequenti eventi estremi per effetto dei cambiamenti climatici. La piattaforma “Idro Geo” fornisce informazioni armonizzate di primo livello sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio nazionale, restituendo per un luogo d’interesse un report con le classi di pericolosità. A partire da tale screening preliminare, è possibile per le imprese procedere, in presenza di aree a pericolosità, ad un’analisi di rischio di secondo livello, cioè più dettagliato, per valutare la vulnerabilità del bene, sulla base della sua tipologia costruttiva, e le condizioni locali di pericolosità, come ad esempio altezza idrica nello scenario di riferimento alluvioni, volume/velocità della frana.