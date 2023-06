La Vardera: “Bello vedere Schifani esultare per Serena, quando da quasi 20 giorni abbiamo risolto il problema”

Ismaele La Vardera non ci sta e attacca il governatore Schifani, accusandolo di essersi preso il merito per la risoluzione del problema

Ismaele La Vardera, deputato regionale di “Sud chiama Nord”, non ci sta e lancia una frecciata al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sul caso della piccola Serena, la bimba di Partinico affetta da cataratta congenita bilaterale.

La bambina, infatti, potrà usufruire di lenti a contatto speciali a seguito di operazione chirurgica, grazie anche all’intervento in prima persona da parte della presidenza.

La Vardera, però, ha voluto ironizzare sulla vicenda, sottolineando invece come il problema della piccola fosse già stato risolto diverso tempo fa.

La Vardera: “Schifani si prende il merito, forse ha bisogno di alzare la sua autostima”

“Ho sollevato la problematica – le parole di La Vardera – a metà marzo e arrivato ad una soluzione, dopo svariati solleciti, nei primi 10 giorni di giugno. Ho attivato tutti gli strumenti a mia disposizione per risolvere il problema nel minor tempo possibile ed il nostro governatore che fa? Si prende il merito! Questa battaglia non aveva colori politici, ma forse Schifani ha bisogno di alzare la sua autostima. Dispiace dover replicare ad un problema già risolto, ma dopo ben due mozioni allo stesso Schifani e tanto lavoro di coordinamento anche con la Regione Piemonte, non comprendo come possa fare un’uscita simile che lascia tanta amarezza”.