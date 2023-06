La piccola Serena avrà le sue lenti a contatto speciali: la storia e le parole di Schifani

Renato Schifani ha aiutato al piccola Serena ad ottenere le sue lenti a contatto. La vicenda si era complicata perché provenienti dagli USA. Le dichiarazioni del presidente della Regione.

A seguito di un delicato intervento per una cataratta congenita una bambina siciliana aveva il bisogno di indossare delle particolari lenti a contatto per via di afachia, conseguenza comune dopo un’operazione chirurgica di questo tipo. Le lenti non potevano giungere a Serena, la bimba protagonista di questa vicenda, ma grazie all’aiuto del presidente della Regione Siciliana in persona, Renato Schifani, tutto è andato per il meglio.

I dispositivi oculistici non potevano entrare in Sicilia perché non aventi il marchio Ce, dato che il prodotto è realizzato negli Stati Uniti d’America e in Europa non venivano più prodotte e distribuite. Ovviamente questo particolare ha messo in difficoltà la bambina e la sua famiglia, poiché Serena non può vedere bene senza le lenti a contatto in questione.

La vicenda delle lenti di Serena e l’intervento di Schifani

L’intervento di Renato Schifani è stato per certi versi provvidenziale. L’Assessorato regionale della Salute ha tramesso ufficialmente nei giorni scorsi all’Azienda sanitaria del capoluogo il Decreto del Ministero della Salute di autorizzazione in deroga fino al 31 dicembre prossimo “all’immissione sul mercato e alla messa in servizio del dispositivo Bausch + Lomb Silsoft contact Lenses”.

La bambina dopo alcune visite e valutazioni è risultata idonea ad avere i particolari dispositivi come dichiarato dal presidente della Regione questa mattina a Palazzo D’Orleans, dinanzi a Serena, i suoi genitori e al direttore sanitario dell’Asp, Franco Cerrito: “Sono felice che la vicenda abbia restituito serenità ai genitori di una bellissima bambina che ho conosciuto oggi e che ha il diritto di avere una vita normale come tanti altri suoi coetanei”.