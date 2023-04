“La Venere dell’Etna 2023” al via, tappa d’esordio a Catania: le prime finaliste – FOTO e VIDEO

Si è aperta con la prima tappa di selezione a Catania la XX edizione del concorso di bellezza "La Venere dell'Etna". Ecco chi ha già strappato il pass per la finale di Acireale.

Scalda i motori la XX edizione de “La Venere dell’Etna”, il concorso nazionale di bellezza giunto alla sua 20esima edizione. Giovedì 20 aprile, nella splendida cornice del Winenot di Alessandro Ragusa, al Borghetto Europa, si è svolta la prima tappa di selezione su Catania della manifestazione, presentata dalla conduttrice e speaker Paola Parisi e accompagnata dall’immancabile presenza del “patron” Antonio Russo.

La Venere dell’Etna 2023, le prime finaliste

Ad accedere direttamente alla finale de La Venere dell’Etna 2023 che si svolgerà il 27 agosto ad Acireale (Catania) sono state Denise Fabiano, Jennifer Sciuto, Martina Nasca, Alessia Alga e Denise Monaco.

Ha ottenuto il “pass” per la finale anche Chiara Gianfriddo, che ha ricevuto il riconoscimento come vincitrice della prima tappa catanese di selezione. Per lei tanta emozione: “Non me l’aspettato, è stata una grande sorpresa. Non si tratta di un traguardo, ma di un trampolino di lancio per il futuro”, ha raccontato la giovane a QdS.it.

“In primo piano la bellezza in tutte le sue forme”

“Siamo giunti al 20esimo anno, in primo piano ci sta la bellezza in tutte le sue sfaccettature. Tantissime ragazze si sono mostrate nel corso di questa prima selezione, apriamo questa stagione che ci porterà alla grande finale del 27 agosto”, ha commentato il patron Antonio Russo.

“Il concorso sposa in pieno il concept del Winenot, ossia rende noto e far apprezzare ciò che offre la nostra terra. Noi lo facciamo con i nostri prodotti, mentre il concorso lo fa mettendo in mostra la bellezza mediterranea – e non solo – delle ragazze”, è il pensiero di Alessandro Ragusa.