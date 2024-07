Lago di Pergusa, un’emergenza da affrontare

Si è svolto sul tema un summit, promosso da Legambiente, a cui hanno preso parte gli amministratori comunali. La Giunta municipale: “Ci faremo parte attiva affinchè la Regione si impegni a intervenire”

ENNA – In riferimento alle recenti polemiche riguardanti il grave stato di depauperamento idrico del lago di Pergusa, preme evidenziare, innanzi tutto, come il Comune di Enna abbia messo in campo tutte le attività connesse alle proprie competenze, realizzando la pulizia dei canaloni necessari all’approvvigionamento idrico del lago con l’acqua piovana e partecipando attivamente ai tavoli tecnici all’uopo convocati dal competente assessorato al Territorio e Ambiente.

Occorrono interventi straordinari per il Lago di Pergusa

Val la pena, infatti, di ricordare che il Lago di Pergusa è di proprietà della Regione siciliana e che la gestione della riserva naturale è di competenza dall’ex provincia regionale di Enna. Non sfugge a nessuno, quindi, che il grave stato di penuria idrica del Lago di Pergusa, che si protrae già dall’autunno scorso, può e deve essere affrontato con interventi straordinari da parte del legislatore regionale, accedendo a fonti di finanziamento europee già disponibili, quali quelli rientranti nell’ambito del “Restauration Law”.

Urgente un summit per salvare il lago di Pergusa

Attendiamo, quindi, la sollecita ripresa dell’attività del tavolo tecnico già a suo tempo costituito e utile ad individuare interventi e competenze degli stessi, nonché le relative fonti di finanziamento.

“Il lago di Pergusa sta morendo. La situazione è veramente drammatica. Necessita un Consiglio comunale straordinario e urgente”. È quanto emerso nel summit per salvare il lago. Gli amministratori comunali hanno preso parte alla riunione promossa da Legambiente sulla triste e drammatica situazione in cui versa il lago. Nel fitto e vivace dibattito sono emersi interessanti spunti di riflessione, al netto della gravità del fenomeno di desertificazione a cui si sta andando purtroppo incontro.

“Ci faremo parte attiva – hanno evidenziato i componenti della Giunta municipale di Enna e le forze consiliari di maggioranza – affinché si accendano i riflettori e si impegni la Regione ad occuparsi del grave stato di crisi del lago. La situazione è drammatica, ma non si può assistere inermi a questo desolante stato di cose. Occorre la forza dell’intera comunità per pretendere la giusta attenzione che l’unico lago naturale merita da parte della Regione Siciliana. Ne discuteremo all’interno del Consesso civico che, certamente, vedrà tutte le forze politiche compatte nel chiedere che venga affrontata questa grave emergenza con competenza e serietà”.

Elisa Saccullo