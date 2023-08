Lampedusa, continuano gli sbarchi: in hotspot oltre 2400 migranti

Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. In una notte ne sono stati registrati sei: hotspot colmo di migranti

Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. In una notte ne sono stati registrati sei. Fra i natanti soccorsi, anche una barca di legno di 10 metri con a bordo 133 bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, libici, siriani e somali.”

Il giorno prima c’erano stati 19 sbarchi, per un totale di 638 persone. Tra i 2.427 ospiti dell’hotspot ci sono anche 228 minori non accompagnati. E mentre da diversi comuni d’Italia arriva l’allarme sull’impossibilità di continuare a ricevere e ospitare migranti, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 1.100 persone: 450 verranno trasferiti con il traghetto di linea Galaxy e 230 con il Cossyra. Le due imbarcazioni faranno rotta verso Porto Empedocle. In 420 verranno, invece, trasferiti a Trapani