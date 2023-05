Lamperdusa, 647 migranti in hotspot: 61 minori soli via con nave

Nella struttura si è svolta una protesta di alcuni minori non accompagnati

Sono 61 i migranti, tutti minori non accompagnati, che stamani lasceranno Lampedusa. A bordo della nave di linea raggiungeranno in serata Porto Empedocle per essere poi trasferiti in altre regioni italiane. Nell’hotspot di contrada Imbriacola all’alba c’erano 647 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti.

Ieri sera in cento, a bordo di nave Visalli della Guardia costiera, sono arrivati a Pozzallo su disposizione della Prefettura di Agrigento che lavora senza sosta al piano di alleggerimento dell’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura ieri si è svolta una protesta di alcuni minori non accompagnati. I ragazzi, alcuni dei quali nel centro da diversi giorni, chiedevano risposte per il loro trasferimento.