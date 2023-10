Lampedusa, altri migranti arrivati nella notte: si conta anche un soggetto invalido

Si ripetono ancora una volta gli sbarchi di migranti a Lampedusa, diversi approdi di soggetti provenienti dal Nord Africa.

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nel corso della notte 87 migranti sono giunti sull’isola siciliana dopo essere sbarcati a bordo di più imbarcazioni.

Tra le persone che sono riuscite a giungere a Lampedusa si conta anche un soggetto invalido, poiché non più in grado di camminare da qualche anno. Per questo individuo è stato necessario il trasporto in Poliambulatorio.

Migranti soccorsi a Lampione

Sugli scogli di Lampione sono stati soccorsi alcuni migranti che erano giunti in precedenza con un gommone. Si contano anche donne e minori.

Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno intercettato altre imbarcazioni con soggetti provenienti dalle coste nordafricane. Tutti bisognosi giunti in queste ore a Lampedusa sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 332, tra cui 11 minori non accompagnati, i migranti presenti attualmente nell’hotspot di Lampedusa. In mattinata non è previsto alcun trasferimento dal centro di contrada Imbriacola. In serata, invece, in 180 si lasceranno alle spalle l’isola: saranno imbarcati su un volo Oim con destinazione Bergamo.