Lampedusa, sbarcati 173 migranti nella notte: presenti anche diversi minorenni

Secondo le prime ricostruzioni, sono tre le imbarcazioni coinvolte in questo soccorso avvenuto nelle scorse ore

Altra notte di apprensione a Lampedusa, luogo in cui le autorità hanno soccorso tre imbarcazioni facendo sbarcare 173 migranti.

Lampedusa, sbarcati 173 migranti: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, sono tre le imbarcazioni coinvolte in questo soccorso avvenuto nelle acque di Lampedusa. Sulla prima barca c’erano 103 persone, tra cui due minorenni e diversi bengalesi, sudanesi, siriani ed egiziani che, secondo le loro testimonianze, sarebbero partiti da Zawia in Libia. Lo stesso luogo da cui sono salpati altri 27 migranti (compresi altri minorenni, probabilmente in due).

Il trasporto in hotspot

Dopo l’operazione di soccorso, tutti i 173 migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 308 persone.