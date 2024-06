Lampedusa, traffico di migranti: arrestati due egiziani, uno è minorenne

Una volta chiarito il tutto, i due egiziani indagati sono stati portati in carcere in attesa dell'udienza della convalida.

Con lo scopo di trarne del profitto in maniera indiretta, avrebbero compiuto azioni illegali per consentire l’ingresso nel territorio nazionale di 54 migranti, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh. Per questo motivo, la polizia ha dato esecuzione a 2 provvedimenti di fermo nei confronti di due egiziani (uno dei quali minorenne) sbarcati a Lampedusa lo scorso 17 giugno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Lampedusa, le indagini e la scoperta del traffico di migranti

Secondo quanto emerso dalle indagini sul caso, i fatti risalirebbero proprio al 17 giugno quando, in acque internazionali, la nave ong Nadir ha rilevato una barca in legno lunga dieci metri con a bordo 54 migranti. Le indagini effettuate sul caso, hanno permesso di mettere in luce la figura del minore. Lui, sembrerebbe essere colui che curava le operazioni di imbarco dei migranti, gestendo accessi e uscite dall’imbarcazione. Una volta chiarito il tutto, i due egiziani indagati sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza della convalida.