L’anniversario dell’omicidio di Pippo Fava: il 5 gennaio il consueto appuntamento

Il Premio Nazionale Giornalistico “Nient’altro che la verità. Scritture e immagini contro le mafie” andrà a Riccardo Orioles.

Mercoledì 5 gennaio ricorre il 39° anniversario dell’omicidio mafioso di Giuseppe Fava.

Alle 17 ricorderemo il giornalista e scrittore siciliano sotto la lapide in via Giuseppe Fava.

Alle ore 18,30 al centro culturale Zo, in piazzale Asia a Catania, si terrà il dibattito, moderato da Mario Barresi dal titolo “La meglio gioventù”, a cui parteciperanno i giornalisti Claudio Fava, Michele Gambino e Riccardo Orioles, che 40 anni anni fa firmarono alcuni articoli del primo numero de I Siciliani. Al termine del dibattito, il Premio Nazionale Giornalistico “Nient’altro che la verità. Scritture e immagini contro le mafie” verrà consegnato a Riccardo Orioles, che ha educato i giovani siciliani al libero giornalismo e alla memoria di Giuseppe Fava. La partecipazione al dibattito è gratuita e aperta alla cittadinanza.