Last Minute lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Si richiede una buona conoscenza dell’inglese, una passione per il turismo e il viaggio e una spiccata attitudine al lavoro in team

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative che possano rappresentare una crescita in un settore stimolante e dinamico, Last Minute mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Last Minute, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare dipendono dalla posizione. In generale, si richiede una buona conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere, una passione per il turismo e il viaggio, una spiccata attitudine al lavoro in team e al raggiungimento degli obiettivi.

Last Minute, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Senior Software Engineer;

Software Engineer;

Product Engineer;

Platform Engineer;

Cloud DevOps Engineer;

React Native Developer;

Backend Developer;

Frontend Developer;

Full Stack Developer;

React Developer.

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi” per prendere visione delle posizioni aperte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI