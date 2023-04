Lavoro, Adr cerca addetti scalo e sicurezza: i requisiti e come candidarsi

Ecco le opportunità e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro in Adr, Aeroporti di Roma. In vista della prossima estate la società che gestisce gli scali di Fiumicino e di Ciampino è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire in organico. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per poter lavorare in Adr. Eccone alcune: addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti alle pulizie, application maintenance expert, asset specialist, Bim coordinator, supervisore sala controllo manutenzione impianti termici. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Adr Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma (Adr) è la società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. L’aeroporto di Fiumicino dispone di due terminal: il Terminal 1 per le rotte nazionali e nell’area Schengen, e il Terminal 3 dedicato alle rotte internazionali e intercontinentali. Inoltre, a Fiumicino è presente un altro Terminal, il T5, dedicato alla gestione di voli speciali quali: voli militari, diplomatici, umanitari, e voli destinati ad assistenze particolari legate all’ordine pubblico. L’aeroporto di Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dai corrieri espressi e per le attività di linea privata dell’Aviazione generale.