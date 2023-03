Lavoro, Ita Airways assume personale: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Offerte della nuova compagnia di bandiera italiana. Le figure richieste, le sedi e come partecipare alla selezione

Nuove opportunità di lavoro di ITA Airways, La nuova compagnia di bandiera italiana che ha sostituito la gloriosa Alitalia, è alla ricerca di risorse da inserire nell’organico. Numerose le candidature per assumere personale da inserire nello staff.

Le figure richieste

Ita Airways cerca personale di bordo, capi cabina, assistenti di volo, comandanti e piloti ma anche personale di terra e figure di staff. Gli inserimenti, al momento, riguardano, gli uffici di Milano e Fiumicino (Roma). Nel corso dell’anno l’Azienda seleziona personale anche per le sedi all’estero. Nello specifico ecco le figure richieste: HR Business Partner (Fiumicino), Senior Maintenance Program (Fiumicino) e Load Master Ground Operations (Fiumicino).

I requisiti

Per la figura di HR Business Partner i principali requisiti sono esperienza di 3-5 anni maturata in posizione analoga all’interno di realtà complesse e strutturate; Laurea magistrale in indirizzo economico-giuridico; il possesso di un Diploma post-Laurea in ambito HR costituirà titolo preferenziale; buona padronanza scritta e parlata della lingua inglese (almeno livello B1); buona capacità di comunicazione, negoziazione, analisi e pianificazione. Proposto il contratto CCNL Trasporto Aereo con livello e RAL commisurati all’effettiva esperienza. Per la figura di Senior Maintenance Program richiesta Laurea in Ingegneria Aerospaziale e affini sarà considerata un plus; esperienza nel ruolo di almeno 5 anni; conoscenza della regolamentazione aeronautica ed in particolare della EASA Part-CAMO; pregressa esperienza su flotte Airbus e sistema informatico Amos sarà considerata un plus; spiccate capacità relazionali e predisposizione al team working; Autonomia lavorativa, orientamento al raggiungimento degli obiettivi assegnati; Ottima conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point); ottima conoscenza della lingua inglese.

Come inviare la domanda

Gli interessati alle offerte di lavoro possono visitare la pagina LinkedIn aziendale, raggiungibile anche dal sito web della compagnia.

Il Gruppo Ita Airways

Italia Trasporto Aereo S.p.A., commercialmente conosciuta come ITA Airways è la compagnia di bandiera dell’Italia, di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze; gli hub principali della compagnia sono gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate. Al 2022, ITA Airways opera voli verso Algeria, Argentina, Brasile, Egitto, Europa, Giappone, India, Israele, Maldive, Stati Uniti e Tunisia, oltre a voli verso le destinazioni domestiche. La flotta è costituita da 52 aerei. L’avvio delle operazioni di volo vede 44 destinazioni servite con 59 rotte, che cresceranno a 89 rotte nel 2025.