Lavoro, Carrefour cerca addetti alla vendita: ecco profili e requisiti

Ecco le figure richieste dalla società presente con oltre 1.500 punti vendita su tutto il territorio nazionale

Carrefour, azienda leader nel settore della grande distribuzione, cerca personale da inserire nelle numerose sedi e punti vendita sparsi in tutto il territorio italiano.

Le figure richieste

Tra le figure richieste l’Addetto alla Vendita. Le funzioni che dovrà svolgere sono: garantire la soddisfazione del cliente, fornendo tutte le indicazioni di carattere generale e consigliandolo nelle scelte di acquisto. Gestire la merce nell’area vendita, nel reparto o corsia assegnata, garantendo principalmente l’allestimento, il rifornimento degli scaffali e degli spazi espositivi e delle operazioni di cassa. Tra le attività che dovrà svolgere l’assistenza alle esigenze della clientela, le procedure di apertura e di chiusura cassa, l’allestimento e rifornimento scaffali e la gestione dei reclami.

I requisiti

Ecco i requisiti richiesti: diploma, buone doti comunicative e relazionali, predisposizione alla clientela, flessibilità e affidabilità e predisposizione al teamworking.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Carrefour

Carrefour Italia opera nel settore della grande distribuzione in Italia con una rete multi-formato di oltre 1.500 punti vendita in 19 regioni, di cui oltre 1.000 in franchising, nonché con servizi di spesa online e un approccio omnicanale in continuo sviluppo. Leader del franchising nella GDO italiana, l’azienda è guidata da una piena focalizzazione sul cliente e da una costante propensione all’innovazione. Impiega oltre 13.000 persone nella propria rete di punti vendita diretti cui si aggiungono circa 10.000 collaboratori e collaboratrici dei punti vendita in franchising. Nel 2022 ha ottenuto per il quinto anno consecutivo il riconoscimento di Top Employer.