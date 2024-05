Lavoro con Amplifon, opportunità in Sicilia: ecco le posizioni aperte

Opportunità nel settore del Customer Care in tre città siciliane.

Opportunità di lavoro con Amplifon in Sicilia, in particolare nelle città di Catania, Augusta (SR) e Taormina (ME): ecco le posizioni aperte e come fare domanda.

Lavoro con Amplifon in Sicilia, posizioni aperte

Per le sedi di Catania, Augusta e Taormina, l’azienda – specializzata nella vendita di apparecchi acustici e prodotti accessori – è alla ricerca di Responsabile Relazione Clienti. Si partirà con un iniziale contratto a tempo determinato, full time per le sedi di Augusta e Taormina e part-time per quella di Catania.

Le risorse dovranno occuparsi di:

Attività di front office del negozio Amplifon, dall’accoglienza alla programmazione dei appuntamenti post-vendita con i clienti;

Amplifon, dall’accoglienza alla programmazione dei appuntamenti post-vendita con i clienti; Attività di back office del negozio: gestione dei rapporti con enti esterni e interni, aggiornamento CRM, gestione della modulistica, applicazione delle procedure fiscali e amministrative, gestione delle giacenze di magazzino.

Requisiti

Per il lavoro come Responsabile Relazione Clienti di Amplifon, l’azienda richiede candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza precedente in ruoli affini di assistenza clientela in contesti strutturati;

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali pacchetti informatici;

Esperienza nell’utilizzo di sistemi CRM;

Orientamento al cliente, empatia, ottime doti di comunicazione e ascolto, indispensabili per instaurare relazioni positive e di fiducia con i clienti;

Mentalità proattiva, spirito di iniziativa, orientamento all’obiettivo e consapevolezza dell’importanza che questo ruolo gioca nel raggiungimento dei risultati del negozio;

Capacità di pianificazione e di svolgere un’attività multitasking attribuendo le giuste priorità;

Capacità di lavorare in team, spirito collaborativo.

Come fare domanda

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Amplifon attive in Sicilia o in altre parti d’Italia e del mondo, basta andare alla sezione “Lavora con noi“ dell’azienda (https://careers.amplifon.com/it/search-jobs), ricercare l’offerta desiderata attraverso i filtri a disposizione (parola chiave, team, Paese, regione) e cliccare su “invia la tua candidatura” una volta selezionato l’annuncio desiderato.

L’azienda Amplifon

Amplifon S.p.A. è un’azienda italiana specializzata in personalizzazione, applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici e prodotti accessori. È stata fondata a Milano e oggi è attiva in oltre 20 Paesi in tutto il mondo.

