Lavoro, Mondo Convenienza cerca personale: ecco i profili e come candidarsi

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Mondo Convenienza. La catena di negozi specializzati nella vendita di mobili per la casa e per l’ufficio ricerca personale da inserire nei punti vendita e in sede. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. E’ possibile inoltrare la candidatura spontanea.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte e le relative sedi per lavorare in Mondo Convenienza. Eccone alcune: Capo turno impianto logistico, Addetto alla vendibilità, Addetti/e alla vendita sul territorio nazionale, Addetto rilevamento misure, Addetto rilevamento misure, Amministrazione di magazzino, Analista fnzionale junior. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è una catena italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo. Nel 2017 contava una rete di 39 punti vendita dislocati in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.