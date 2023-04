Lavoro, Mondadori cerca personale per gli store: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Il Gruppo Mondadori cerca personale da inserire negli store presenti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni sono aperte sia a diplomati che laureati e si riferiscono anche ai ruoli in Azienda.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili che Mondadori seleziona per l’inserimento nei punti vendita in Italia. I requisiti variano in base al ruolo scelto. Eccone alcuni: Stage Amministrazione Fornitori, Addetti vendita Bookshop Biennale Venezia, Controller Junior Hr, Addetti vendita Bookshop Colosseo, E-Book Product Manager, Performance Marketing Specialist Hej, Impiegato/a amministrativo contabile.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Mondadori

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., noto come Mondadori, è un gruppo editoriale italiano con sede a Segrate. Fondato a Ostiglia nel 1907 da Arnoldo Mondadori, dal 1991 è controllato dal Gruppo Fininvest. Mondadori pubblica libri e giornali (cartacei e digitali) in Italia e nel mondo, dispone di un’estesa catena di negozi, anche con la formula del franchising, ha una concessionaria pubblicitaria in joint venture con Publitalia ’80 e detiene il 20% di Monradio S.r.l., società produttrice di Radio 101. Attraverso la controllata Mondadori Retail S.p.A. il Gruppo gestisce un network di librerie che consta di oltre 550 punti vendita con una diffusione capillare a livello nazionale.