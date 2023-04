Lavoro, Best Western cerca personale per gli hotel: i requisiti e come inviare la domanda

Ecco le sedi, i requisiti e come candidarsi

Best Western, catena di alberghi presente in tutto il mondo, selezione alcune figure professionali da inserire nelle strutture in Italia e all’estero. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavoare in Best Western. Eccone alcune: Addetta alle Prenotazioni;

Addetta Pulizie Camere; Addetto/a ricevimento; Addetto al Front Office; Addetto alla Qualità; Addetto alla Reception; Addetto Ufficio Contabile; Addetto/a alla colazione ed al servizio bar; Addetto/a alla contabilità; Addetto/a alle colazioni (junior); Addetto/a Colazioni; Assistente Bagnanti e Salvataggio;

Cameriera ai piani; Cameriere/Cameriera di Sala; Capo Ricevimento; Cuoco Capo Partita; Lavapiatti; Manutentore; Portiere di notte; Segretario di ricevimento; Digital Product Specialist; Revenue Specialist; Specialista controllo di gestione.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Best Western

BWH Hotel Group è una realtà alberghiera presente in tutto il mondo. Nata nel 2019, è presente in oltre 100 paesi con 4500 strutture in tutti i continenti. Gruppo leader in Italia dove conta oggi 170 strutture presenti su tutto il territorio nazionale. BWH Hotel Group, in Italia, è gestita da una cooperativa di albergatori e può contare su uno staff di 70 persone nella sede di Milano.