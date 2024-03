Lavoro con stipendio da quasi 4 mila euro al mese più alloggio? E’ possibile: ecco dove

Sognate di lavorare in campagna a contatto con la natura con un ricco stipendio mensile: ecco l'offerta di lavoro che fa per voi

Lavorare in un villaggio di campagna, guadagnando ben 3.850 euro con l’alloggio incluso. È questa l’offerta di lavoro da sogno che molti giovani sarebbero ben lieti di accettare. Sempre più persone, soprattutto studenti e dipendenti, sono alla ricerca di un lavoro che possa offrire sì una stabilità, ma al tempo stesso anche un contatto con la natura, rimanendo lontani dalla frenesia della città. Un villaggio in campagna all’estero potrebbe rappresentare la soluzione perfetta per chi desidera potersi realizzare, conducendo una vita tranquilla e serena, godendo di un panorama bucolico.

Un lavoro del genere, inoltre, implicherebbe anche la possibilità di volare all’estero ed imparare una nuova lingua. Ecco dove e chi potrà candidarsi per lavorare in campagna con uno stipendio da 3.850 euro. Di seguito tutto quello che serve sapere.

Lavoro in campagna con maxi stipendio: ecco dove si trova

Un lodge rurale, situato nel pittoresco comune di Fuenteheridos, nella regione di Huelva in Spagna, è alla ricerca di una guardia (o guardiano) che si unisca al proprio team di collaboratori. E’ questa l’offerta di lavoro, pubblicizzata attraverso il portale di lavoro Infotec, che offre non solo l’opportunità di un lavoro ma anche condizioni economiche e di vita notevoli. Nell’offerta di lavoro, infatti, è previsto che la persona selezionata possa usufruire di un alloggio gratis, godendo anche di un sostanzioso bonus salariale di 3.850 euro, subordinato, ovviamente, all’adempimento degli obblighi del proprio impiego.

Stando a quanto si legge sul sito, il guardiano dovrebbe svolgere molteplici e diversi lavori, che sono essenziali per il funzionamento della struttura ricettiva rurale.

Le mansioni richieste

Il guardiano (o guardiana) selezionato dovrà necessariamente occuparsi di:

ricevere i clienti;

gestire le prenotazioni;

la manutenzione di base dell’hotel;

gestire la colazione;

eseguire le pulizie;

mantenere il contatto con il cliente;

monitorare le aree comuni;

gestire gli acquisti;

la pulizia della piscina.

Spagna, lavoro con stipendio di 3.850 euro: ecco chi può candidarsi



Prima di correre a inviare la propria candidatura, è bene informarsi se la struttura ha richiesto dei requisiti specifici per i propri dipendenti. Innanzitutto, occorre ricordare quali sono i vantaggi che i candidati potrebbero apprezzare. In primis, l’offerta stessa del lavoro: la retribuzione mensile di 3.850 euro, prevista però per coloro che saranno disposti a impegnarsi in questo ruolo, dando una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un vantaggio economico che deve essere comunque soppesato, prendendo in considerazione il proprio tempo libero. Altro vantaggio è sicuramente quello di poter lavorare in un ambiente sereno e tranquillo, come la cornice bucolica in cui si trova il lodge rurale a Fuenteheridos. Detto ciò, i requisiti richiesti ai dipendenti sono pochi ma stringenti. I candidati dovranno dimostrare di:

possedere una buona conoscenza e un buon livello di inglese;

una buona conoscenza delle pratiche e del lavoro d’ufficio;

dimestichezza nella manutenzione generale dei lodge rurali, mostrando una certa praticità in riparazioni.

Come partecipare alla selezione



Per poter partecipare alla selezione, i candidati dovranno semplicemente inviare alla struttura il proprio curriculum vitae, una lettera di presentazione e di motivazione, in modo da mettere in luce i propri punti forza, spiegando perché questo lavoro fa al caso proprio.

