Catania, l’Ikea alla ricerca di nuove figure lavorative: ecco come candidarsi

Opportunità in diversi settori nella sede siciliana

La sede di Catania dell’Ikea è costantemente alla ricerca di nuove figure lavorative per incrementare il suo personale e offrire un servizio di qualità e valore alla numerosa clientela che quotidianamente si reca sul posto per effettuare acquisti e chiedere informazioni importanti. Per questo motivo l’azienda è alla ricerca di nuovo personale per rinforzare ancora di più le risposte a questo tipo di servizio-

Catania, lavoro all’Ikea: le posizioni aperte

Attualmente sul sito ufficiale dell’Ikea si legge che le posizioni a cui l’azienda è attualmente interessata per la sede di Catania sono le seguenti:

Addetto al servizio clienti part-time

Stage vendita e progettazione

Interior Design Specialist

Manutentore Meccatronico

Chiaramente il sito è in costante aggiornamento e le richieste di lavoro possono aumentare o diminuire a seconda delle esigenze delle aziende. Tuttavia consultando sul sito ufficiale le offerte di lavoro a Catania è possibile visionare in tempo reale le numerose posizioni aperte da Ikea anche a livello nazionale e internazionale.

Catania, lavoro all’Ikea: come presentare domanda

Per presentare la domanda in una determinata offerta basta visitare il sito di Ikea, andare nella sezione lavoro e filtrare le ricerche a seconda della sede in cui si ha intenzione di ricercare una posizione lavorative. In questo momento ci sono opportunità di lavoro sia a Catania che in altre città.

