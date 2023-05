Lavoro, nuove opportunità da Ikea: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Ecco le figure richieste, le sedi e come inviare la domanda

Nuove proposte di lavoro da Ikea. L’azienda svedese, Ikea, presente su tutto il territorio nazionale e anche in Sicilia, leader nel settore dell’arredamento low cost, cerca figure professionali da inserire nei punti vendita.

Le figure richieste

Ikea è alla ricerca di numerose figure da inserire nel proprio organico. Tra le varie posizioni aperte lo Stage area commerciale e l’Addetto vendita part time. La selezione è aperta a diplomati e laureati. E’ posisbile anche inoltrare la candidatura spontanea.

Stage area commerciale

Per lo Stage area commerciale il candidato sarà In affiancamento con il team leader è dovrà assicurarsi che l’area da presentare ai clienti sia in ottima forma, completamente rifornita e presentata in modo commerciale per garantire una buona esperienza al cliente; monitorare le performance di vendita per identificare le opportunità di miglioramento; lavorare a stretto contatto con il team di vendita e con altre funzioni per migliorare e ottimizzare i flussi interni dei prodotti, avendo cura di assicurare efficienza ed efficacia; promuovere l’impegno sociale e ambientale di IKEA e lavorare con il team per capire come, insieme, si possa contribuire alla sostenibilità e alla circolarità; lavorare in modo collaborativo attraverso tutte le funzioni per creare consapevolezza sull’importanza della qualità e della sicurezza dei nostri prodotti. L’offerta di lavoro prevede un tirocinio dalla durata di 6 mesi, full time. Previsto rimborso spese mensile, mensa interna gratuita. Al termine del percorso formativo sarà valutato un eventuale inserimento diretto in azienda.

Addetto vendita part time

Per l’Addetto vendita part time le mansioni sono: interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze ponendo le domande giuste, e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa; massimizzare le vendite facendo in modo che la tua area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni;

analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti. Contratto iniziale a Tempo Determinato, Part-Time 20h.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Ikea

Il Gruppo Ikea deve il proprio nome all’acronimo delle iniziali di Ingvar Kamprad, imprenditore svedese che lo ha fondato nel 1943. La ditta, nata per la vendita per corrispondenza di articoli di uso quotidiano, oggi è diventata una multinazionale specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa. Sono 472 negozi in 64 Paesi, tra cui l’Italia, circa 9.500 prodotti in assortimento e circa 208.000 dipendenti.