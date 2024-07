Lavoro con KFC: le posizioni aperte a luglio 2024

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un ambiente dinamico e stimolante, il gruppo KFC mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

KFC, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito le posizioni più ricercate sono le seguenti:

Dipendenti di Ristorante

Manager di Ristorante

Supervisori di Ristorante

Addetti al Marketing e alla Pubblicità

Risorse Umane e Amministrazione

Responsabili della Qualità e della Sicurezza Alimentare

KFC, i requisiti per lavorare

Età minimadi 16 anni

Autorizzazione a lavorare

Capacità di lavorare in un ambiente veloce

Conoscenza delle norme di sicurezza alimentare

Abilità di comunicazione e servizio clienti

Flessibilità di orario

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi” dedicata alle carriere e alle selezioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI