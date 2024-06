Lavoro con Wikicasa: profili e requisiti richiesti

Vasta varietà di campi in cui è possibile distinguersi

Per coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore immobiliare, Wikicasa mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Wikicasa, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in genrale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Data Scientist;

Business Analyst;

Front-end, Back-end;

Mobile Developer;

Financial Planning & Control Specialist;

UIX e UI Expert;

Trafficker;

SEO Specialist.

Come candidarsi

Coloro, i quali hanno intenzione di partecipare alle selezioni possono visitare la pagina dedicata alle Carriere del sito aziendale, dov’è possibile visionare le pozioni aperte e candidarsi con il proprio curriculum.

