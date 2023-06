Lavoro, Giunti Editore cerca personale: ecco i requisiti e come inviare la domanda

Ecco le sedi, i requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro da Giunti Editore. La storica casa editrice fiorentina cerca personale da inserire nei vari punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale.

I profili richiesti

La figura professionale ricercata è quella del libraio. Il candidato, grazie alla forte capacità di coinvolgere e comunicare con i propri clienti, coniuga la passione per i libri con la capacità di costruire percorsi di lettura personalizzati. Far parte di un team preparato e motivato, permette di acquisire competenze e metodo di lavoro, fondamentali per la gestione del punto vendita, migliorando l’organizzazione e l’accoglienza. La selezione è aperta a diplomati e laureati. E’ possibile inviare la candidadura spontanea.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Giunti Editore

Giunti Editore opera nel settore dell’Editoria libraria, cartacea e digitale, coprendone attraverso le proprie controllate tutta la filiera produttiva, dall’edizione e stampa, alla commercializzazione, con oltre 150 agenti monomandatari e concessionari, e con un’importante presenza nel canale retail (Giunti al Punto, prima catena italiana di librerie con oltre 215 punti vendita). Grazie all’intensa politica di acquisizioni degli ultimi anni, vanta un ampio portafoglio di marchi di proprietà e partecipati. Giunti Editore possiede un ampio catalogo, di oltre 14.500 titoli attivi con più di 1.000 novità all’anno , che copre tutti i segmenti del settore librario.