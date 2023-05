Lavoro, Hard Rock Cafè cerca personale: ecco come candidarsi

Ecco le sedi, i requsiti e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Hard Rock Cafè. La storica catena americana, presente in Italia in alcune città, è alla ricerca di alcine figure professionali da inserire in organico. Le selezioni sono aperte e diplomati ed è anche possibile inviare la candidatura spontanea.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare per Hard Rock Cafè. In Italia le sedi dove si cerca personale sono Milano, Firenze e Verona. Tra i profili richiesti ci sono Operations Manager, Sales and Marketing Manager e Restaurant Sales & Marketing Manager.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Hard Rock

Hard Rock è una catena di ristoranti tematici fondata nel 1971 a Londra. E’ presenti in circa 191 città in 59 Paesi del mondo. A settembre 2021, esistevano più di 185 Hard Rock Café.