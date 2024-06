Lavoro, in estate cuochi e camerieri profili più ricercati

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo della stagione estiva, i camerieri si confermano tra le figure professionali più ricercate con quasi 60 mila profili nel mese di giugno. Un numero questo, come rileva l’Ufficio Studi di Fipe-Confocmmercio, destinato a raggiungere le 137 mila unità nel trimestre giugno-agosto. Tra le figure stagionali più ambite, seguono poi i cuochi con 22 mila assunzioni previste e, infine, i baristi con quasi 20 mila posti da coprire. Dei 430 mila contratti di lavoro offerti dal settore terziario nel mese in corso (oltre un milione se si considera il trimestre giugno-agosto), la maggior parte proviene dal turismo, con 160 mila assunzioni previste. Di queste, oltre il 75 per cento riguardano i servizi di ristorazione, che arrivano a oltre 275.200 nel trimestre, un dato dovuto sia all’avvio delle imprese stagionali che all’intensificazione dell’attività legata al turismo. Il 77 per cento delle assunzioni avverrà tramite contratti a tempo determinato, mentre l’8 per cento a tempo indeterminato, mentre la restante parte delle collaborazioni sarà regolata con l’a pprendistato e altre tipologie contrattuali.

sat/mrv