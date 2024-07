Lavora con Italferr, posizioni aperte e offerte di luglio/agosto 2024: come candidarsi

Opportunità anche per neolaureati e profili esperti in vari campi.

Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato) offre numerose opportunità di lavoro per specialisti e professionisti, anche a tempo indeterminato, tra luglio e agosto 2024.

Ecco gli annunci, i requisiti e come candidarsi.

Lavoro con Italferr, le offerte di luglio 2024

Di seguito le posizioni aperte con Italferr per il mese di luglio (dal sito di Ferrovie dello Stato):

Specialista Gestione Contratti (Mercato Estero), sede di Roma, con contratto a tempo indeterminato;

Progettista Geotecnico, sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Progettista Sicurezza Progettazione E Cantieri, sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Specialista Sostenibilità, sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Data Analyst (Ram & Safety Assurance), sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Ingegnere Di Processo, sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Progettista Idraulico per il progetto NEOM Southconnector a Riyad, Arabia Saudita, di Italferr, con contratto a tempo indeterminato;

Progettista Gallerie per Italferr, sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Ingegneri Bim Junior (neolaureati) per la sede di Roma, contratto a tempo indeterminato;

Field Engineer per le sedi di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Verona, contratto a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro con Italferr, le scadenze per inviare la domanda

Specialista Gestione Contratti (Mercato Estero): 23/08/2024

Progettista Geotecnico: 23/08/2024

Progettista Sicurezza Progettazione E Cantieri: 31/07/2024

Specialista Sostenibilità: 31/07/2024

Data Analyst (Ram & Safety Assurance): 31/07/2024

Ingegnere di processo: 31/07/2024

Progettista Idraulico: 26/07/2024

Progettista Gallerie: 25/07/2024

Ingegneri Bim Junior: 24/07/2024

Field Engineer: 16/08/2024

I requisiti

Specialista Gestione Contratti (Mercato Estero)

Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo; costituirà un requisito preferenziale l’aver svolto attività contrattuali e/o commerciali in ambito europeo e internazionale;

Laurea Magistrale in Ingegneria, Giurisprudenza, Economia o affini;

Familiarità con il pacchetto Office (Excel, word);

Conoscenza della lingua inglese (livello almeno B2); la conoscenza della lingua francese e/o spagnola costituirà un plus;

Costituirà un plus l’aver conseguito un Master e/o formazione in ambito Business e/o Contract Management e/o Risk Management;

Gradita conoscenza dei formati di contratto italiani e/o internazionali (FIDIC, NEC ecc.);

Disponibilità ad effettuare trasferte internazionali.

Progettista Geotecnico (Italferr)

Laurea Magistrale nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale;

Pregressa esperienza di almeno 1 anno nell’ambito della progettazione geotecnica di opere civili, preferibilmente infrastrutture ferroviarie e stradali;

Gradita esperienza specifica su opere di fondazione e di sostegno e opere in terra (es rilevati, trincee, pendii naturali) e/o su modellazione sismica dei terreni ed Analisi di Risposta Sismica Locale;

Conoscenza di sistemi operativi Windows e Pacchetto Office;

Gradita onoscenza di software specialistici quali F.E.M, Plaxis, Paratie, Sap 2000, STR Vision CPM, Autocad, Autodesk Revit;

Gradita conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2);

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Progettista Sicurezza Progettazione E Cantieri per Italferr

Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale o dell’Informazione o Industriale o dell’Architettura e Ing. Edile;

Pregressa esperienza di almeno tre anni, nell’ambito della sicurezza;

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D. Lgs 81/08;

Conoscenza del D Lgs 81/08 e della normativa UNI-ISO 45001;

Conoscenza di sistemi operativi Windows e Pacchetto Office;

Conoscenza di software specialistici quali Autodesk Autocad 2D e 3D, Team System CPM (ex STR Vision CPM);

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2);

Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale.

Specialista Sostenibilità

Laurea Magistrale nell’Area Architettura-Ingegneria Edile, Ingegneria Civile e Ambientale, Economico-Statistica, Economico-Ambientale;

Pregressa esperienza di almeno 3 anni in tema di Sostenibilità;

Conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Microsoft Office e strumenti GIS;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B1/B2);

Costituiscono titolo preferenziale: la conoscenza di studi ed analisi finalizzati all’inserimento territoriale delle opere infrastrutturali e degli strumenti e delle tecniche di valutazione dei progetti di investimento (Analisi Costi Benefici, Analisi Costi Efficacia), di rendicontazione delle sostenibilità (GRI Standards) e della finanza sostenibile (green bonds, social bonds, strumento della Tassonomia per la finanza sostenibile); le certificazioni nel campo dell’applicazione di Protocolli (quali Envision, LEED, BREEAM).

Data Analyst (Ram & Safety Assurance)

Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento in Ingegneria;

Sarà considerato titolo preferenziale la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica;

Conoscenza del settore ferroviario;

Conoscenza della norma EN50126, 50128, 50129 e correlate;

Conoscenza pratica di tecniche FTA/RBD, ETA, FMECA e FRACAS;

Conoscenza delle principali tecniche e strumenti di analisi dei dati;

È gradita la conoscenza di linguaggi di programmazione;

È gradita la conoscenza anche teorica di Building Information Modelling e Digital twin;

È gradita la conoscenza pratica di sviluppo per sistemi blockchain;

È gradita la conoscenza pratica di sistemi di gestione dei requisiti;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

Disponibilità a eventuali trasferte sul territorio nazionale.

Ingegnere di processo per Italferr

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria dei Trasporti;

Pregressa esperienza di almeno due anni nella mansione;

Conoscenza della normativa relativa agli appalti;

Conoscenza del software PowerBI;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2);

Progettista idraulico

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale;

Esperienza di minimo 8 anni nel ruolo;

Gradita conoscenza della progettazione e/o controllo della costruzione di opere civili, preferibilmente infrastrutture;

Gradita conoscenza dei seguenti sw: Software per la modellazione idraulica HEC-RAS mono bidimensionale, HEC-HMS, SWMM, HY8, Software per la rappresentazione grafica Autocad, Software per la modellazione BIM, Software GIS;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2);

Disponibilità a trasferte, anche continuative, in ambito internazionale. Si prevedono periodi di permanenza a Tabuk.

Progettista gallerie per Italferr

Laurea Magistrale nell’Area dell’Ingegneria Civile e Ambientale;

Pregressa esperienza di almeno 3 anni nel ruolo;

Sarà considerato titolo preferenziale aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel ruolo di Field Engineer

Conoscenza di software specialistici quali Plaxis, FLAC, Paratie Plus, SAP, Autocad;

Conoscenza di sistemi operativi Windows e Pacchetto Office;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e internazionale.

Ingegneri Bim Junior per Italferr

Laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria Civile/Edile

Preferibile una breve esperienza pregressa sulle tematiche afferenti la metodologia BIM

Conoscenza di applicativi BIM Authoring e BIM Coordination (es: Revit, Navisworks, Solibri, OpenRail, Dynamo)

Conoscenze base dei principali processi afferenti alla Direzione Lavori (contabilità e monitoraggio avanzamento lavori)

Gradita la conoscenza dei software di pianificazione come Synchro, MS Project, Primavera P6

Gradita la conoscenza degli standard nazionali e internazionali BIM (UNI 11337, UNI EN 19650)

Field Engineer

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, preferibilmente indirizzo Geotecnico.

Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito un master specialistico in opere in sotterraneo geotecnico.

Gradita esperienza di 2/3 anni nella progettazione e realizzazione di opere in sotterraneo.

Piena disponibilità ad effettuare trasferte frequenti sia su cantieri in Italia che all’estero.

Gradita ottima conoscenza delle tecniche di scavo delle opere in sotterraneo con particolare riferimento allo scavo meccanizzato con TBM/EPB.

Gradita esperienza nella valutazione di tempi e costi dello scavo, nella redazione di capitolati tecnici e nella definizione degli aspetti logistici e di cantierizzazione connessi allo scavo.

Gradita ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad e software per programmi di calcolo geotecnico-strutturale (FEM, FDM, FLAC, Plaxis, SAP).

Gradita buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello medio superiore B2).

Come candidarsi

Gli interessati devono presentare domanda online entro la data di scadenza delle offerte di lavoro di Italferr. Per candidarsi, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato, individuare l’offerta desiderata (anche attraverso i filtri per località e mansione disponibili) e cliccare sul pulsante “Candidati” in fondo alla pagina.

