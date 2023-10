Lavoro, Rai assume Specializzati dei Costumi: ecco le sedi e come candidarsi

La domanda per poter partecipare alla selezione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del 16 novembre 2023

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 15 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Specializzato dei costumi. Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Sede prescelta dal candidato in fase di adesione all’iniziativa.

Le sedi

Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura. A seguire l’elenco delle Sedi e il dettaglio del relativo fabbisogno d’organico: 8 risorse per la sede di Roma; 3 risorse per la sede di Milano; 2 risorse per la sede di Napoli; 2 risorsa per la sede di Torino.

Specializzati dei Costumi

Ecco le principali mansioni dello Specializzato dei Costumi: Taglia, confeziona o adatta, prova e ripara costumi e vestiario di ogni epoca e stile. Stira i costumi approntati a lavorazione ultimata curandone la necessaria manutenzione. Provvede alle operazioni di prelievo e di custodia del materiale affidato, alla vestizione degli esecutori artistici, appronta i camerini ed è addetto al servizio di guardaroba costumi. Cura la prima manutenzione di esercizio delle macchine utensili ed il recupero del materiale riutilizzabile.

I requisiti

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di: Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado; Patente di guida automobilistica cat. “B”. I suddetti requisiti si intendono essenziali ed obbligatori e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione, nonché durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione. Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Come inviare la domanda

Per poter inviare la domanda di ammissione è necessario: registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la Login con le proprie credenziali; aderire all’iniziativa cliccando su “SPECIALIZZATI DEI COSTUMI 2023”; compilare tutti i campi indicati nel form on line; la valorizzazione dei titoli preferenziali, che è effettuata dal sistema in maniera automatizzata, avrà luogo solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dal candidato nella prima pagina del form on line – vedi punto 4; le informazioni fornite dal candidato in sede di compilazione del form on line non potranno pertanto essere modificate e/o integrate successivamente alla scadenza del termine di adesione all’iniziativa di selezione sottoindicata; confermare l’adesione all’iniziativa; verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico dalla casella specializzatideicostumi2023@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

La scadenza

La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2023 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “SPECIALIZZATI DEI COSTUMI 2023”.