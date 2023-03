Lavoro in Sicilia, Penny Market assume in due città: i requisiti e come candidarsi

Proposte di lavoro in Sicilia. La catena tedesca di discount cerca nuovo personale da assumere negli store dell'isola: ecco i requisiti

Proposta di lavoro in Sicilia. Penny Market, catena tedesca di discount, presente in tutta Italia, è alla ricerca di personale da inserire in alcuni punti vendita presenti sul territorio siciliano. Le figure richieste riguardano Palermo e Marsala.

La figure richieste

La figure richieste da impiegare all’interno dei supermercati sono addetti alla vendita, al banco gastronomia e specialisti di macelleria, con contratto full-time e part-time. Addetti alla vendita e al banco gastronomia anche a Marsala.

I requisiti

Tra i requisiti è essenziale avere esperienze passate nella lavorazione della carne e nel settore della grande distribuzione-banco servito.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

L’azienda tedesca

PENNY Market Italia S.r.l. nasce, all’interno di un processo di espansione internazionale del gruppo REWE, nell’estate 1994 in compartecipazione con Esselunga S.p.A., con l’apertura del primo punto vendita a Cremona. Nel 2000, coerentemente con il processo di espansione, PENNY acquisisce più di 50 punti vendita dalla Plus Italia in Liguria, Toscana e Umbria, affermandosi come leader in queste regioni. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Oggi conta oltre 400 punti vendita in tutta Italia, serviti da 7 centri di distribuzione e con oltre 4.200 collaboratori.