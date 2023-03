Lavoro in Sicilia, Ryanair cerca personale: ecco le figure richieste

Ecco le nuove opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Il gruppo Ryanair cerca in Sicilia alcune figure professionali. La compagnia aerea irlandese vuole ampliare l’organico a disposizione su tutto il territorio nazionale e sono numerose i profili richiesti per posti di lavoro sull’Isola.

Le figure richieste

Ecco alcune opportunità di lavoro per le sedi siciliane: Ingegnere abilitato B, Lauda Cabin Crew (equipaggio di cabina) per la sede di Palermo; Ingegnere con licenza B1 (Catania). I requisiti variano in base al profilo richiesto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Ryanair

Ryanair Holdings plc è il gruppo aereo più grande d’Europa e società madre di Ryanair, Ryanair UK, Buzz, Lauda e Malta Air. Il 1998 è anche l’anno in cui Ryanair approda in terra italiana, negli aeroporti di Rimini, Venezia e Pisa e sempre in questo periodo è nominata compagnia aerea dell’anno. È la più grande compagnia aerea a basso costo d’Europa, operando più di 2.000 tratte e collegando: 33 paesi europei, Marocco, Israele, Giordania, Turchia, Tunisia, Russia e Georgia. Nel 2012 ha trasportato oltre 80 milioni di passeggeri, diventati 118 nel 2017, attestandosi così al primo posto fra i vettori continentali. Oggi si ritiene che sia la compagnia aerea più scelta dai viaggiatori a livello europeo, seguita dalla sua rivale easyJet, anch’essa compagnia aerea a basso costo. Le tre basi principali come numero di rotte servite sono Londra Stansted, Dublino e Bergamo-Orio al Serio. La compagnia irlandese è presente in Sicilia negli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani e Comiso.