Opportunità di lavoro in STMicroelectronics: offerte, requisiti e sedi

Occasione di lavoro con il colosso della tecnologia. Sono sono diverse le posizioni ricercate su Catania

Diverse opportunità di lavoro a luglio 2024 presenti all’interno del colosso STMicroelectronics. In particolare, sono diverse le posizioni ricercate su Catania (così come molto attiva anche la richiesta su Cornaredo e Agrate Brianza). Di seguito, una guida sulle occupazioni aperte nella sede etnea.

Lavoro STMicroelectronics 2024: le posizioni aperte su Catania

Sono diverse le opportunità di lavoro presenti a STMicroelectronics per il 2024 nella sede di Catania. Di seguito, una breve panoramica su tutte le offerte attualmente disponibili. Per maggiori dettagli, tutto disponibile sul sito dell’azienda (CLICCA QUI).

Lavoro STM 2024, ingegnere di processo Senior/Team leader

La sede di lavoro sarà nel nuovo stabilimento di produzione di massa di Catania per la fabbricazione di dispositivi su substrati SiC. Questa struttura è la prima del suo genere in Europa per la produzione in volume di dispositivi SiC da 8″, integrando tutti i passaggi nel flusso di produzione.

I tuoi compiti principali come Process Engineer saranno ottimizzare e migliorare l’efficienza delle attrezzature di produzione e dei processi industriali. Nelle prime fasi del nuovo Fab, un’attenzione particolare sarà rivolta all’avvio e alla qualificazione delle attrezzature e dei processi per supportare l’aumento di capacità.

Per svolgere questa mansione all’interno della sede di Catania, bisogne avere i seguenti requisiti:

Dottorato di ricerca o Master in materie scientifiche, ad esempio in Ingegneria, Scienza dei materiali, Fisica, Chimica

Esperienza nella lavorazione del silicio/SiC e conoscenza del flusso sono un plus.

L’esperienza nel settore dei semiconduttori è un plus.

È indispensabile conoscere fluentemente l’inglese.

Buone capacità comunicative e capacità di lavorare in team.

Impegno, proattività e curiosità

Capacità di leadership, tra cui la capacità di organizzare, chiarire e influenzare gli altri.

Tecnico di manutenzione delle attrezzature M/F

Per svolgere questo lavoro all’interno dell’azienda STMicroelectronics di Catania, bisogna possedere i seguenti requisiti.

Diploma di scuola superiore in Meccatronica, Elettronica, Meccanica

>2 anni di esperienza lavorativa in attività di manutenzione, preferibilmente in settori quali apparecchiature elettromedicali, apparecchiature per impianti industriali, apparecchiature per impianti chimici e gas, componenti strumentali (pompe per vuoto, generatori di radiofrequenza, robotica e automazione)

In grado di leggere e comprendere schemi elettrici, meccanici e strumentali.

Grande attenzione ai dettagli

Ottime capacità di analisi, risoluzione dei problemi, sintesi e reporting

Buone capacità di comunicazione e documentazione

Buona capacità di lavoro di squadra

Capacità di lavorare per obiettivi e sotto stress

Approccio focalizzato sul cliente e sul servizio

Ingegneria delle apparecchiature SiC – Crescita dei cristalli

Per svolgere questo lavoro sull’area della crescita dei cristalli all’interno dell’azienda STMicroelectronics di Catania, bisogna possedere i seguenti requisiti (senior e junior).

Dottorato di ricerca o Master in facoltà scientifiche, ad esempio in Ingegneria, Scienza dei materiali, Fisica

Conoscenza CAD

L’esperienza nella lavorazione del silicio e la conoscenza del flusso sono un plus

Ottima manualità, precisione e attenzione ai dettagli

È indispensabile conoscere fluentemente la lingua inglese

Buon comunicatore, capace di creare buoni rapporti e di lavorare in armonia con le persone

Impegnato, persistente e curioso

