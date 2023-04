Lavoro, Unieuro cerca addetti alle vendite: ecco dove e come candidarsi

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Opportunità di lavoro da Unieuro. La catena di negozi specializzati nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, cerca personale da inserire nei punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano. Le posizioni aperte, in continuo aggiornamento, sono per diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo scelto. E’ possibile anche inviare la candidatura spontanea.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili ricercati da Unieuro per lavorare negli store. Eccone alcuni: Tirocinio aiuto commesso, Addetti vendita, Addetti vendita categorie protette, Magazziniere. Sono richiesti anche alcuni profili per gli inserimenti in sede: Impiegato Amministrazione Fornitori, Impiegato Help Desk Informatico, Impiegato Help Desk Informatico, Impiegato Amministrazione Area Maintenance.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Unieuro

Unieuro S.p.A., fondata alla fine degli anni ‘30 da Vittorio Silvestrini, è oggi il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Guidata dall’amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, la Società ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti. La rete commerciale della Società integra infatti una presenza capillare di oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale, tra negozi diretti (circa 250) ed affiliati (circa 270), con il presidio del canale online grazie alla piattaforma digitale unieuro.it e al sito monclick.it.