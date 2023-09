Le anticipazioni della settimana di “My Home My Destiny”: dal 25 al 29 settembre

“My Home My Destiny” è una scommessa diventata una certezza per Mediaset. L’azienda televisiva ha puntato sulla serie turca in estate

“My Home My Destiny” è una scommessa diventata una certezza per Mediaset. L’azienda televisiva ha puntato sulla serie turca all’inizio dell’estate, anche sulla scorta del successo di Terra Amara. Con il tempo, “My Home My Destiny” è l’appuntamento fisso settimanale del pomeriggio del pubblico di Canale 5.

Da settembre, però, la serie turca ha trovato collocazione su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming e on demand di Mediaset. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una nuova puntata della serie turca che può essere rivista dal pubblico più e più volte.

“My Home My Destiny”

“My Home My Destiny” è giunta alla seconda stagione. Gli avvenimenti che si susseguono non fanno altro che distruggere, inquinare e avvelenare il rapporto tra i protagonisti Mehdi e Zeynep. I due si sono ritrovati ad essere marito e moglie con un matrimonio combinato e riuscire a far convergere le rispettive personalità non è mai semplice. Soprattutto se in più subentrano fattori esterni. L’amore che è nato tra loro rischia sempre di indebolirsi per azioni dell’uno contro l’altra o per eventi improvvisi.

Le puntate dal 25 al 29

Nelle puntate che saranno inserite da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023 su Mediaset Infinity, continueranno le tensioni e le incomprensioni tra Mehdi e Zeynep e ci sarà anche una bella notizia per due dei personaggi.

Nell’ultima puntata della scorsa settimana, Mehdi aveva chiuso in casa Zeynep dopo che avevano litigato. La donna se ne è accorta perché il giorno dopo non è potuta uscire e occuparsi dell’impegno che aveva.

Per tale ragione, Zeynep non solo decide di lasciare la casa di Mehdi ma vuole anche il divorzio dall’uomo di cui non si fida più e che, soprattutto, l’ha limitata nella sua libertà.

È una decisione che Zeynep ha preso non senza dolore o dispiacersi, ma è giunto il momento di prendere posizione per non essere più ferita. Dal canto suo, Mehdi è un uomo distrutto. Non accetta la richiesta di divorzio di Zeynep e non sa come comportarsi né come rimediare. Per lui, l’unica cosa che può aiutarlo è confrontarsi e chiedere aiuto alle persone a lui più vicine.

Intanto, per Zeynep inizia un nuovo capitolo. La donna è pronta a firmare un contratto d’affitto della nuova casa. Si fa accompagnare da Sakine e Sultan. Al momento di firmare, però, ha una brutta sorpresa. Il proprietario della casa, infatti, rifiuta di affittare il suo immobile a sole donne. In ultimo, in una delle loro uscite clandestine, Nuh ha chiesto a Cemile di sposarlo.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.