My Home My Destiny, le anticipazioni delle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny, in programma su Canale 5: ecco cosa succederà

“My Home My Destiny” ha traslocato su Mediaset Infinity ad inizio settembre. Una scelta sofferta, ma necessaria per dare spazio a quanto immaginato e progettato per il nuovo palinsesto di Canale 5 per la stagione autunnale.

La serie turca è arrivata in estate nel pomeriggio di Canale 5, eppure ha saputo diventare rilevante per i tanti telespettatori della rete che si sono affezionati ai protagonisti. “My Home My Destiny”, infatti, racconta le vicende di Mehdi e Zeynep che si ritrovano coniugi dopo un matrimonio combinato. Imparano ad amarsi, ma cosa accade attorno a loro incide sulle loro dinamiche sentimentali fino a farli allontanare più e più volte.

Nonostante la serie turca sia adesso disponibile su Mediaset Infinity, i tanti affezionati possono continuare a scoprire cosa accade nella vita dei loro protagonisti perché ogni giorno viene inserito un episodio sulla piattaforma streaming. La seconda stagione di “My Home My Destiny”, quindi, sta continuando a riservare colpi di scena, grandi momenti d’amore e rivelazioni indesiderate.

Nella scorsa settimana, c’è stato un riavvicinamento per Mehdi e Zeynep dopo una turbolenta situazione sfociata in una lite. Intanto, anche per gli altri personaggi non è vita facile. Ognuno di loro è alle prese con ciò che accade, spesso contrario ai desideri del cuore.

Negli episodi che saranno disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 18 a venerdì 22 settembre 2023 i personaggi della serie turca dovranno fare i conti con le loro reazioni a scelte prese da altri, ad incontri inaspettati e ad un’altra lite furiosa.

Nelle scorse puntate, Faruk aveva deciso di lasciare Emine senza darle una spiegazione. La donna, che si era innamorata dell’uomo, anche se in un contesto non ottimale, torna a casa sua affranta. Il dolore per essere stata lasciata è immenso.

Novità, invece, nella vita di Mujgan. Dopo vent’anni, la donna rivede Burhan. In questo incontro, l’uomo le confessa di averla sempre amata e che la ama ancora.

Il ritorno di Burhan incide anche nel rapporto tra Mehdi e Zeynep. Mehdi, infatti, scopre dallo stesso Burhan che Zeynep è andata a trovarlo a casa sua senza aver avvertito il marito.

Quando Zeynep torna a casa, tra i due si scatena una lite incontenibile che sfocia nella perdita di controllo di Mehdi.

La mattina seguente alla lite, Zeynep deve uscire di casa ma non può. Scopre che Mehdi l’ha rinchiusa dentro così da non permetterle di andare a lavoro.

Dove e come guardare My Home My Destiny

My Home My Destiny è disponibile su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming non solo saranno inseriti i nuovi episodi ogni giorno a mezzanotte, ma saranno presenti tutti gli episodi per poterli vedere e rivedere.