Legale Messina Denaro: “E’ in condizioni gravi, cella non paragonabile ad ambulatorio”

Secondo il legale, nonchè nipote, di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, il boss si troverebbe in gravi condizioni

Matteo Messina Denaro sarebbe in “condizioni gravi”.

A riferirlo è stata l’avvocatessa, nonché nipote del boss, Lorenza Guttadauro, a proposito della detenzione del criminale all’interno del carcere di massima sicurezza “Le Costarelle” de L’Aquila, dove Messina Denaro è rinchiuso dal 17 gennaio a seguito dello storico arresto avvenuto dopo 30 anni di latitanza il 16 gennaio nei pressi della clinica “La Maddalena” di Palermo.

“Le sue condizioni sono molto gravi – le parole del legale a Rainews 24 – Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene”.

Il 13 febbraio il primo interrogatorio

Due giorni fa, esattamente lo scorso 13 febbraio, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia e il sostituto procuratore, Paolo Guido, si sono recati al carcere dell’Aquila per sottoporre per la prima volta dall’arresto il boss di cosa nostra all‘interrogatorio.

Giunti dalla Sicilia, si sono intrattenuti per circa 3 ore con Matteo Messina Denaro, in una stanzetta attigua alla camera in cui Messina Denaro è detenuto al 41bis.

Si tratta della stessa stanza in cui il boss riceve le cure per il male di cui è affetto.

Nessun dettaglio, però, è emerso dall’incontro, con le autorità che non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione all’uscita dall’istituto penitenziario.