Leotta & C., una realtà imprenditoriale di successo da 40 anni

Leotta & C., azienda di prodotti e servizi per gli uffici, punto di riferimento per tutta la Sicilia orientale sin dal 1982

Una storia quarantennale scandita dal successo aziendale e dall’affermazione professionale in un settore, quello di prodotti e servizi per gli uffici, in continua evoluzione e che richiede perciò la capacità di reinventarsi, di mettersi in discussione e di essere attori del cambiamento. Allo stesso tempo, però, è indispensabile mantenere ben salde le proprie radici ed essere sempre guidati da un sistema valoriale, da un insieme di principi eterni e immutabili, che costituiscono le fondamenta di una realtà imprenditoriale vicente.

La storia di successo è quella dell’azienda catanese Leotta & C., punto di riferimento per tutta la Sicilia orientale sin dal 1982, quando ha mosso i primi passi. Quarant’anni caratterizzati da profondi cambiamenti nel settore di riferimento, che l’azienda ha attraversato seguendo le stelle polari della professionalità, della serietà, dell’attenzione alla qualità dei prodotti e ai propri clienti.

I numeri, d’altra parte, non mentono e sono – probabilmente – la migliore cartina di tornasole: oggi sono più di 800 i clienti, dalle Pmi alle grandi aziende, che scelgono Leotta & C. Ognuno con richieste ed esigenze specifiche, prontamente soddisfatte. Di assoluto rilievo anche i partner tecnologici con cui la realtà catanese collabora: Sharp, Epson, Sophos, Lenovo. Collaborazioni commerciali che garantiscono un altissimo livello di qualità nell’offerta. Dalle stampanti multifunzione ai display professionali, senza dimenticare la proposta di servizi IT e per la Cybersicurezza.

Un ampio ventaglio di opportunità, calibrato appunto su ciò che richiede ogni singolo cliente. Concetto fondamentale anche quello della sostenibilità, che Leotta & C. mira a raggiungere attraverso politiche aziendali ben precise. Si pensi, ad esempio, alla formula del noleggio tutto incluso che abbatte costi e sprechi, migliorando allo stesso tempo le prestazioni lavorative e quindi la produttività. Il noleggio, inoltre, garantisce la presenza costante dell’azienda e dei suoi esperti tecnici con il servizio di assistenza. Da una ricerca interna è emerso che Leotta & C. interviene in assistenza con una media di sei ore lavorative, facendo registrare un dato che rientra tra i migliori del settore.

Una presenza costante che garantisce ai clienti prodotti sempre funzionanti e operativi. Ma l’azienda catanese ha fatto ancora di più in termini di sostenibilità e tutela ambientale. Negli ultimi dieci anni di attività ha infatti perseguito, con l’evoluzione tecnologica, una decisa spinta verso una accorta gestione energetica. Una scelta che si è tradotta nel proporre ai clienti soluzioni di stampa eco-friendly: gli sprechi di carta sono ridotti al massimo grazie a software gestionali come Papercut, senza dimenticare l’offerta di tecnologie digitali Cloud per distribuire i documenti cartacei in formato pdf. Inoltre, le apparecchiature proposte ai clienti sono scelte privilegiando quelle più “virtuose” dal punto di vista dell’impatto ambientale. Leotta & C. valuta con accortezza tecnologie di stampa laser a basso consumo e di stampa a freddo, con consumi energetici bassissimi

Tutti i materiali da stampa sono sviluppati con soluzioni eco compatibili e fatti con materiali riciclati. Inoltre, grazie alla collaborazione esterna con partner di prim’ordine, Leotta & C. offre soluzioni di smaltimento certificate con Eco-Box green.

Ma l’azienda isolana ha scelto di spingersi ancora oltre, impegnandosi attivamente in un piano di riforestazione globale, che prevede la piantagione di nuovi alberi in base al rapporto di pagine stampate. Ad oggi sono stati piantati, grazie alla collaborazione dei clienti, 1.232 alberi con il progetto Print Releaf. Un successo straordinario, ma soprattutto un’azione concreta che costituisce un esempio virtuoso.