L’ex gieffina Marina La Rosa: “Non faccio sesso da molto tempo, mi eccita il cervello”

"Sono libera e disponibile, solo che non trovo la persona giusta", ha detto la 45enne messinese nel corso di un programma radio

“Non faccio l’amore da un sacco di tempo, sono tanti mesi ormai”. Parole di Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del “Grande Fratello”, intervistata dalla trasmissione radiofonica “I Lunatici” su Rai Radio 2. La 45enne messinese ha raccontato di essere casta da molto tempo, dopo la conclusione del matrimonio con il padre dei suoi due figli.

Discutendo con i conduttori sulla sua attuale situazione sentimentale Marina ha detto che secondo lei “l’organo principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello non mi eccito. Faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia e anche se fosse una semplice avventura ne deve valere la pena”.

“Non ho scelto la castità né voglio essere asessuata – ha aggiunto Marina, sottolineare che la castità non è una scelta – . Sono libera e disponibile, solo che non trovo la persona giusta. Forse faccio soggezione ma non so perché…”.